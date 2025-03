Unlimitednews.it - Zelensky “L’Ucraina ha cercato la pace da subito, la Russia unica ragione per cui la guerra continua”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) –hala“sin dal primo istante della”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, in vista dei colloqui di domani, ospitati dall’Arabia Saudita, fra le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti.“Abbiamo sempre detto che l’per cui (laè la”, ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. “Sono grato a ogni unità e a ogni brigata che difende le posizioni del, assicurando la distruzione degli occupanti e facendo ogni sforzo per fornire al nostro Paese la forza necessaria per avvicinare la”, ha concluso.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo