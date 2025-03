Lettera43.it - Zelensky in Arabia Saudita, domani 11 marzo colloqui Ucraina-Usa a Gedda

Leggi su Lettera43.it

Volodymyrè arrivato in, che a11ospiterà un incontro tra una delegazionee una statunitense per discutere i futuri negoziati di pace: sarà il primo bilaterale dopo l’accesa discussione tra il capo della Bankova e Donald Trump andato in scena alla Casa Bianca. L’«è pienamente impegnata in un dialogo costruttivo», ha affermatoa poche ore dal suo incontro a Riad col principe ereditario Mohammed bin Salman, ma «vuole che i suoi interessi siano tenuti in considerazione nel modo giusto».Ukraine has been seeking peace since the very first second of the war, and we have always said that the only reason it continues is Russia.I am grateful to every unit and every brigade defending Ukraine’s positions, ensuring the destruction of the occupiers, and making every.