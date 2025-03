Thesocialpost.it - Zelensky è a Gedda, il Financial Times: “Kiev vuole proporre il cessate il fuoco, entusiasmo Usa”

Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato proprio in queste ore in Arabia Saudita per incontrarsi con il principe ereditario Mohammed bin Salman (MbS). La visita, che ha suscitato grande interesse internazionale, segna un ulteriore passo nella strategia diplomatica dell’Ucraina in un momento cruciale del conflitto con la Russia. Secondo quanto riportato da un funzionario ucraino all’Afp,è atterrato a, città portuale situata sul Mar Rosso, per avviare i colloqui con il leader saudita.Tuttavia, la visita del presidente ucraino non include la partecipazione ai negoziati tra le delegazioni ucraine e statunitensi che si terranno domani sempre a. Questi negoziati, che coinvolgono anche la questione delile delle possibili tregue, sono considerati fondamentali per l’evoluzione della guerra in Ucraina e per la diplomazia internazionale.