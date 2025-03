.com - Zaynab Dosso, oro 60 metri agli Europei: chi è la stella azzurra dell’atletica

(Adnkronos) –regina della velocità. L’25enne, originaria della Costa d’Avorio, oggi 9 marzo 2025 vince la meda d’oro nei 60indoor di Apeldoorn. La sprinter si impone in 7”01 ritoccando il primato italiano e aggiungendo un’altra perla alla sua carriera., primatista italiana anche dei 100, nei 60 indoor ha conquistato il bronzo ai Mondiali di Glasgow 2024. All’aperto, spicca il terzo posto nei 100di Roma 2024 e nella staffetta 4×100di Monaco di Baviera 2022. L’exploit odierno costituisce l’apice della carriera dell’atleta nata a Man, in Costa d’Avorio, il 12 settembre 1999.si è trasferita in Italia nel 2009, raggiungendo i genitori in provincia di Reggio Emilia. Il feeling con l’atletica scatta nel 2012, il debutto azzurro arriva nel 2016 dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana.