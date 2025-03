Unlimitednews.it - Zangrillo a Palermo per una tappa di “Facciamo semplice l’Italia”

(ITALPRESS) – “Gli enti territoriali sono il motore della Pubblica amministrazione. Abbiamo il compito di dotarli degli strumenti necessari per affrontare le sfide complesse che sono all’orizzonte. Partendo dalle persone e dalla loro valorizzazione possiamo modernizzare la spina dorsale del Paese”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, a, per la diciassettesimadi “. PArola ai territori”. Il progetto ideato dal Dipartimento della funzione pubblica è dedicato al dialogo e al confronto con le amministrazioni territoriali, le associazioni di categoria e il tessuto produttivo. L’incontro si è svolto nella sede della Presidenza della Regione Siciliana in via Magliocco, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, del senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, del prefetto di, Massimo Mariani, e del sindaco di, Roberto Lagalla.