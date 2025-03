Movieplayer.it - You, Joe torna a New York per il gran finale: il trailer della Stagione 5 svela la data d'uscita su Netflix

La quinta e ultimaserie con protagonista Penn Badgley sta per debuttare finalmente sulla piattaforma digitale È arrivata la fine per Joe Goldberg e il mondo di You. L'agghiacciante serie di successo diè stata una delle preferite dal pubblico sin dal suo debutto nel 2018 e il mese prossimo, la storia si concluderà.diffonderà sulla sua piattaforma la quinta e ultimadi You, precisamente il 24 aprile prossimo. Dopo aver visto il viaggio del Joe di Penn Badgley in giro per l'Europa, la quintalo vedràre dove tutto è iniziato: NewCity.ndo nella sua città dopo un lungo periodo di assenza, Joe si avvia verso la