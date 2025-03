Juventusnews24.com - Yildiz bocciato dai giornali: «Resiste un tempo debilitato da un virus e commette due errori gravissimi». La pagella

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24dai: «unda undue». Ladel numero 10 bianconeroL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti e i giudizi ai protagonisti del match disputato ieri all’Allianz Stadium tra Juve e Atalanta e vinto in maniera sorprendente dalla Dea per 4-0. Di seguito ladi Kenan4 –unda un, e manda due volte in porta l’Atalanta con passaggi sbagliati. Perché farlo giocare?Leggi su Juventusnews24.com