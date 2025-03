Game-experience.it - Xbox, la console portatile è in arrivo nel 2025 mentre la next-gen uscirà nel 2027, per un noto insider

si prepara ad un’importante evoluzione del suo hardware, con unaattesa per ile una nuova generazione diinnel, stando ad un nuovo rumor. Difatti secondo l’Jez Corden, Microsoft ha già avviato la produzione dei successori diSeries XS, ma prima intende esplorare il mercato dei dispositivi portatili con un partner del settore PC gaming. Il dispositivo, identificato con il nome in codice “Keenan”, avrà un design chiaramente ispirato a, con un tasto guida ufficiale e un’interfaccia familiare agli utenti della piattaforma.Come leggiamo su Windows Central, ladovrebbe funzionare su Windows, consentendo l’accesso diretto a Microsoft Store, PC Game Pass e altri launcher di terze parti come Steam. Microsoft sta lavorando per migliorare l’integrazione diGame Bar ed ottimizzare Windows 11 per il gaming, riducendo il bloatware spesso presente nei dispositivi concorrenti come ASUS ROG Ally o Lenovo Legion Go.