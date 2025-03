Gamerbrain.net - XBOX: Ban per chi usa la VPN

L’utilizzo delle VPN è diventato uno strumento popolare per navigare online in modo sicuro e accedere a contenuti geo-limitati. Tuttavia, per i giocatori, l’impiego improprio di una VPN può comportare conseguenze gravi, tra cui la sospensione o il ban definitivo dell’account.Il Caso Recentemente SegnalatoIl sito di confronto prezzi-Now ha recentemente lanciato un avvertimento ai suoi utenti, informando che alcuni membri del proprio server Discord sono stati bannati a tempo indeterminato a causa dell’uso della VPN. L’allarme nasce dall’esperienza condivisa da un utente noto come ‘Rho’, che ha raccontato le proprie difficoltà:“Il mio account è ancora bloccato, ma un altro utente ha ricevuto una risposta positiva. Microsoft ha spiegato dettagliatamente la ragione della sospensione.