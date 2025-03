Ilfattoquotidiano.it - “X” in down per ore. Musk: “Massiccio attacco informatico da un grande gruppo o un paese”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’ stata una giornata di forti disagi per X, il social network di proprietà di Elon. Il sitodetector ha registrato migliaia di segnalazioni da tutto il mondo relative a un malfunzionamento della piattaforma alla quale per diverse ore è risultato impossibile accedere sia via app che da desktop. Almeno tre i picchi di malfunzionamento: il primo intorno alle 11, il secondo verso le 14 e il terzo poco dopo le 17. Il 52% dei casi lamenta problemi alla app, il 32% al sito e l’11% difficoltà nell’accedere al server.“C’è stato e c’è ancora uncontro X”, ha scritto Elonsulla piattaforma sottolineando che il cyberè piùdel solito. “Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. O è coinvolto une/o un”.