X in down Elon Musk | Subito un attacco hacker forse coinvolta una grande nazione

ha dichiarato che X sarebbe stato colpito da un. «C’è stato (e ancora c’è) un massiccioinformatico contro X. Noi siamo attaccati ogni giorno, ma questo in corso è stato fatto con molte risorse. E ungruppo coordinato oppure unaintera è. Stiamo monitorando.», ha scritto il proprietario della piattaforma in un post. Il social hacontinue interruzioni nella giornata del 10 marzo.I problemi di X nella giornata del 10 marzoSecondo il sitodetector, che monitora problemi legati alle piattaforme online, X ha continuato a funzionare a singhiozzo per tutto il pomeriggio del 10 marzo, con utenti che segnalavano l’impossibilità di aggiornare la timeline, ricevere notifiche o inviare messaggi. Il blocco della piattaforma ha avuto un impatto globale, con segnalazioni arrivate sia dall’Italia che dall’estero.