X è in down continuo milioni di segnalazioni | cosa sta succedendo

Tantissime persone non hanno fatto altro che segnalare problemi sulla piattaforma che funziona a sinhiozzo, furioso Elon MuskGiorno drammatica per Elon Musk e il suo X. Un vero e proprio Lunedì nero per il social di proprietà del patron di Tesla e Space X. La famosa piattaforma, che un tempo si chiamavaTwitter, non fa che funzionare a singhiozzo da ore, a volte invia i messaggi, a volte no. Ed è così da ore.X è indista(Ansa Foto) Cityrumors.itPraticamente tante persone come ogni giorno cercavano di scrivere post e comunicare ,a i messaggi non partivano. Non era mai accaduto sotto il controllo di Musk che X non funzionasse per così tanto tempo e per lui è una specie di smacco anche perché pensa di avere sotto controllo quasi tutto il mondo tecnologico.