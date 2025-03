Panorama.it - X down, problemi di accesso in tutto il mondo

‘Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare. Riprova’. Questo è stato il messaggio che migliaia di utenti si sono ritrovati davanti nelle ore scorse quando hanno provato a collegarsi a X.com. Il social media è rimasta irraggiungibile per oltre un’ora, senza fornire dettagli circa il blackout che ha coinvolto non solo l’Italia, mail. Il picco di segnalazioni registrate dal sitodetector.com circa il malfunzionamento della piattaforma si è registrato nell’intervallo tra le 10.15 e le 11.15 del mattino di lunedì 10 marzo, con oltre 25.000 notifiche di difficoltà per l’al social network. Dopo quel momento, il funzionamento del social di proprietà di Elon Musk è ripreso gradualmente, anche se nel pomeriggio, più volte è scattato un nuovo, con l’impossibilità di vedere i contenuti condivisi sul social media, pubblicare nuovi messaggi ed effettuare ricerche all’interno della piattaforma.