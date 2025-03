Quotidiano.net - X down, l’ex Twitter è bloccato: la ricerca gira a vuoto

Roma, 10 marzo 2025 - X non funziona, se sull'exsi svolge unail programmae poi scrive "Something went wrong. Try reloading" con in aggiunta il pulsante 'Retry'. Consultando il sito specializzatodetector si scopre che poco dopo le 10 c'è stata un'impennata di segnalazioni di problemi sul social di Elon Musk. Al momento non si sa ancora nulla, a cosa è dovuto e in quanto tempo potrà tornare operativo.