Lettera43.it - X down in tutto il mondo, problemi per caricamento e pubblicazione dei post

Leggi su Lettera43.it

Improvviso e temporaneodi X inil. Il social di Elon Musk ha infatti presentatoaldella home page e alladeiintorno alle 10.30 italiane del 10 marzo. «Qualcosa è andato storto, si prega di riprovare», è il messaggio che è apparso sulla pagina web degli utenti che hanno provato a effettuare il login al proprio account, sia da desktop sia tramite app mobile. Migliaia le segnalazioni sudetector oltre ai commenti negativi su Threads, la versione concorrente di proprietà di Meta. Una vera novità per la piattaforma, che solitamente non incappa in simili malfunzionamenti. Anzi, proprio sull’ex Twitter gli utenti lamentano idi altri servizi. La situazione, che ha coinvolto anche l’Italia, sembra essersi già risolta in meno di un’ora, dato che alle 11.