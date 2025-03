X down | impossibile accedere ad app e sito Che succede alla piattaforma di Elon Musk?

Leggi su Open.online

X (Twitter) mostra malfunzionamenti ad app eweb in molti Paesi del mondo. Sono migliaia le segnalazioni in arrivo oggi, 10 marzo 2025. Il picco sul portale specializzatodetector viene registrato intorno alle 10.45. Gli utenti lamentano di poter ricevere notifiche e messaggi ma di non riuscire visualizzare i contenuti. Le segnalazioni provengono dall’Italia così come da diversi altri Paesi: Olanda, Germania, Spagna, Svizzera, Usa, Francia, lasciando supporre che il problema sia globale.detectorL'articolo Xad app e. Chedi? proviene da Open.