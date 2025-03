Zonawrestling.net - WWE: Svelati data e luogo della Hall of Fame 2025, tutti i dettagli

Il weekend di WrestleMania 41 conquista Las Vegas e la WWE ha ufficializzato uno dei suoi eventi più importanti dell’anno in uno dei più nuovi e lussuosi hotspotStrip. La WWE ha annunciato che la cerimoniaofsi terrà venerdì 18 aprile alle 22:00 PT (le 7 del mattino del 19 Aprile in Italia) all’interno del BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas, la struttura all’avanguardia da 90.000 piedi quadrati del resort.Il Fontainebleau Las Vegas, appena inaugurato sulla Strip, è l’hotel ufficiale di WrestleMania 41 e farà da sfondo all’annuale celebrazione delle leggendeWWE. Lo spazio multifunzionale a tre livellisede offrirà un’ambientazione indimenticabile per gli introdotti nellaofe per i fan. La classeofdi quest’anno include già il Chief Content OfficerWWE, Paul “Triple H” Levesque, Michelle McCool e Lex Luger, con altri nomi che saranno annunciati presto.