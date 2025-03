Zonawrestling.net - WWE: Sembrano smentiti alcuni rumor sul possibile addio di Shinsuke Nakamura

Venerdì notte a SmackDown,ha passato di mano lo US Title a favore di LA Knight chiudendo così un regno titolato non certo memorabile. Dopo la sconfitta sono iniziate a circolazione voci sui social circa unalla WWE del wrestler giapponese. In particolare, secondo questi vocisarebbe dovuto finire off screen a tempo indeterminato con la federazione che non avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto.Voci smentiteFightful Select ha smentito iin circolazione riguardantied un suoalla WWE. Secondo le informazioni raccolte nessuno all’interno della federazione ha dato peso a queste voci bollate come prime di fondamento. Infondate anche le indiscrezioni sulla presunta decisione di non proporrevs Knight a WM 41 per “scarso interesse”, anticipando il match allo scorso episodio di SmackDown.