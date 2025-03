Oasport.it - WTA Indian Wells 2025. Prosegue la marcia trionfale di Swiatek e Pegula

I primi otto incontri dei sedicesimi di finale, siamo nella parte bassa del tabellone, caratterizzano il programma di giornata adladi Igae Jessicache avanzano agli ottavi surclassando le malcapitate avversarie.In apertura di giornata la polacca Igatravolge l’ucraina Dayana Yastremska, in poco più di un’ora di gioco, per 6-0 6-2 e guadagna il pass per la sfida degli ottavi di finale contro Karolina Muchova. Nel derby ceco la numero quindici del mondo piega, in un’ora e trentasei minuti, la connazionale Katerina Siniakova con il punteggio di 7-5 6-1.Avanza agli ottavi di finale l’ucraina Marta Kostyuk che batte l’americana Caroline Dolehide 6-3 6-3, un’ora e quarantatré minuti la durata del match. La testa di serie numero diciotto si giocherà l’accesso ai quarti di finale nella sfida contro Qinwen Zheng.