WindTre alla 30ª edizione della Acea Run Rome The Marathon connessione perfetta tra running protezione e tecnologia

ROMA –partecipa come main sponsorRunThe, l’evento in programma il 16 marzo che prevede la partecipazione di oltre 50mila persone e che, nell’eccezionale anno del trentennale e del Giubileo, di cuiè Communication Supporter, ha già raggiunto il numero di iscritti dell’2024. LaRunTheregistra, infatti, quasi 30mila partecipanti, numero al quale sommare anche quelliStaffetta Run4Fun Run stracittadina. Inoltre, 4 squadreparteciperanno in prima personamanifestazione, prendendo parteStaffetta Run4è leader nel settore delle telecomunicazioni, sempre più centrali anche nello sport, garantendo che ogni runner possa sfruttare le potenzialità dei propri device e delle app dedicateperformance sportiva.