Wind Labyrinth un’opera immersiva a Milano Design Week 2025

Dal 7 al 17 aprile, il Cortile del Settecento dell’Università degli Studi difarà da cornice a un’installazionecurata da Piero Lissoni– In occasione del Fuorisalone, Sanlorenzo riafferma il proprio ruolo di protagonista nella scena dele del lifestyle di alta gamma con un’installazione straordinaria realizzata nell’ambito della mostra-evento INTERNI CRE-ACTION che celebra l’incontro tra nautica, arte e innovazione sostenibile.Nel suggestivo Cortile del Settecento dell’Università degli Studi di, prenderà vitache traduce l’essenza della navigazione in un’esperienza sensoriale avvolgente. Il labirinto di vele si fa metafora del mare come spazio senza confini, dove il vento guida l’esplorazione e definisce il percorso.