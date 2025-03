Ilrestodelcarlino.it - WhatsApp, un canale per gli eventi di Pesaro: a chi è rivolto e come accedere

, 10 marzo 2025 – È nato il gruppoa ristoratori, commercianti e professionisti del settore dell’accoglienza, albergatori o titolari di una struttura ricettiva (B&B), per rimanere sempre aggiornati sugliin città. Undiretto per gli operatori del settore “Undiretto e immediato di comunicazione – spiegano il sindaco diAndrea Biancani e l’assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci -, dedicato agli operatori del settore turistico e della ristorazione. Una categoria di lavoratori che ha bisogno di essere informata con rapidità, per essere messi nelle condizioni di offrire un servizio ancora più efficiente ai propri clienti, organizzando le proprie aperture anche sulla base delle iniziative previste, al fine di dare un servizio a chi partecipa agli”.