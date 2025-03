Sololaroma.it - West Ham-Newcastle, il pronostico: combo per l’Europa, Isak il trascinatore

Una 28ª giornata di Premier League che ha di fatto chiuso definitivamente i giochi per il titolo, con il Liverpool scappato a +15 sull’Arsenal, ma molto ancora c’è da giocare nel campionato. Il turno si chiude oggi, lunedì 10 marzo, con la sfida traHam ein programma alle 21:00 all’Olympic Stadium, che mette in palio punti pesanti soprattutto per la squadra ospite, in lotta per.Hammers protagonisti di una stagione decisamente sotto le aspettative, con anche l’arrivo di Potter in panchina dopo i brutti risultati ottenuti da Lopetegui. La classifica dice 16° posto a 33 punti, e l’unica buona notizia è un distacco dalla zona retrocessione di ben 16 lunghezze, che di fatto ha chiuso il loro campionato in anticipo.Ham reduce comunque da due vittorie consecutive, contro Arsenal e Leicester, e desideroso di non sfigurare in questo finale di Premier League.