Wellenreuther ci riprova | Inter-Feyenoord tutto ancora possibile

Dopo la sconfitta per 2-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’, ilsi prepara alla sfida di ritorno a San Siro con la speranza di ribaltare il risultato. Tra i protagonisti del match d’andata c’è stato Timonche in un’vista rilasciata a UEFA.com tiene viva la speranza. CI CREDONO – Timon, che ha tenuto in vita la squadra olandese con una parata fondamentale sul rigore di Piotr Zielinski, evitando il3-0 e lasciandouna porta aperta alla qualificazione, in un’vista di oggi ha ribadito la fiducia in vista di domani: «Se consideriamo l’avversario e quanti infortuni abbiamo, allora possiamo essere orgogliosi. Certo che il risultato dell’andata è deludente, ma c’èuna partita.».