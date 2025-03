Internews24.com - Wellenreuther alla UEFA: «Il risultato d’andata è deludente ma tutto è ancora possibile!»

di RedazioneIl portiere del Feyenoord, Timon, ha rilasciato alcune dichiarazionivigilia del match di ritorno contro l’InterIntervenuto ai microfoni di.com, Timon, il portiere del Feyenoord che ha tenuto in vita la squadra di Robin Van Persie all’andata parando il calcio di rigore di Piotr Zielinski del0 a 3, ha parlato così in vista del match di domani contro l’Inter a San Siro, valevole per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League.PAROLE – «Se consideriamo l’avversario e quanti infortuni abbiamo, allora possiamo essere orgogliosi. Certo che ildell’andata è, ma c’èuna partita.».Questo un’estratto delle dichiarazioni dell’estremo difensore in conferenza stampa.