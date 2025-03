Lapresse.it - Wall Street, tonfo Tesla e Nasdaq in forte calo

Leggi su Lapresse.it

prosegue in, con l’aggravarsi del sell-off sul, che cede il 3,58% a 17.545,56 punti. Inanche l’S&P 500 che scivola dell’1,95% a 5.657,38 punti, mentre il Dow Jones cede lo 0,82% a 42.450,02 punti. Nvidia è scesa di un altro 4%, portando la sua perdita per l’anno in corso al 19,5%. Si tratta di unrispetto all’impennata di quasi l’820% registrata nel 2023 e nel 2024.di Elon Musk è scesa dell’8,9%, portando la sua perdita per il 2025 a oltre il 40%. Dopo aver ricevuto un’iniziale spinta post-elettorale grazie alle speranze che la stretta relazione tra Musk e Trump avrebbe aiutato l’azienda di veicoli elettrici, il titolo è poi crollato a causa delle preoccupazioni. L’S&P 500 è in procinto di registrare la settima oscillazione superiore all’1%, in rialzo o in ribasso, negli ultimi otto giorni, a seguito di un periodo spaventoso dominato dai dazi di Trump.