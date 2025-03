Ilfattoquotidiano.it - Wall Street in rosso, per i supermiliardari alla corte di Trump una perdita di 210 miliardi di dollari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per alcuni degli uomini più ricchi del mondo, l’insediamento di DonaldCasa Bianca dello scorso 20 gennaio era stata una vera e propria festa. In molti, da Jeff Bezos a Mark Zuckerberg e Bernard Arnault, avevano voluto essere personalmente presenti. In fondo, dal giorno delle elezioni, il 5 novembre 2024, il presidente eletto aveva già fatto guadagnare loro un bel po’ di quattrini in più di quanto già non avessero.Ingraziarsi i favori del vincitore (e i lucrosi finanziamenti per le ricerca nell’Intelligenza artificiale etc) sembrava promettere altri grassi dividendi. Fino a quel momento, ad esempio, le azioni Amazon erano salite di oltre il 20%, quelle di Meta di quasi il 10%. E poi la Tesla del sodale Elon Musk non lontana dal raddoppiare il suo valore in soli due mesi, catapultando Musk in vettaclassifica dei più ricchi del mondo.