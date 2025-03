Sport.quotidiano.net - Vuelle senza Bucarelli ko contro Rieti: 78-85

Pesaro 9 marzo 2025 - E' terminato il viaggio di nozze. Pesaro perde in casaper 78 a 85. E' la terza sconfitta di fila per la formazione di Leka che ha comunque un alibi molto grosso: l'asdiuno dei pochi che è in grado di difendere con una forte pressione. Il pubblico ha fortemente contestato il metro arbitrale su alcune decisioni anche se bisogna anche aggiungere, come accade quando il livello è mediocre, che in molti casi hanno giocato di compensazione. Una gara comunque cheha dominato anche perché è stata sempre avanti soprattutto grazie al tiro dall'arco dove sono risultati micidiali l'ex Monaldi, Palmi e Spanghero che in tre hanno messo dentro più della metà dei punti della formazione reatina. Una partita che stava colando a picco già nel secondo quarto quando gli ospiti, proprio con il tiro da fuori, stavano mettendo zavorra ai piedi dei padroni di casa.