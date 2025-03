Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, altra sconfitta. E stavolta in casa. Successo in volata per la Sebastiani Rieti

carpegna prosciutto 78 real85 CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 5, Cornis ne, Reginato ne, Maretto 8, Imbrò 9, De Laurentiis 6, King 14, Bucarelli ne, Lombardi 10, Zanotti 2, Ahmad 24. All. Leka. REAL: Spencer 15, Piunti 8, Sarto 1, Lupusor 6, Viglianisi, M.Cicchetti ne, Piccin 5, Monaldi 13, Palmi 23, A.Cicchetti, Spanghero 14. All. Rossi. Arbitri: Foti, Costa e Gai. Parziali: 22-22, 41-48, 65-70. Tiri liberi: Pesaro 11/15,11/14. Tiri da 3 punti: Pesaro 9/24,16/31. Rimbalzi: Pesaro 29,33. Tecnico a Leka. Usciti per falli: Ahmad. Spettatori: 4.677. Il fortino crolla dopo quattro mesi. L’ultima a passare sul parquet della Vitrifrigo era stata Rimini, il 10 novembre. Ma ieri laha dovuto cedere le armi a un’avversaria più in forma, che ha tirato col 52% da tre punti e conquistato 11 rimbalzi in attacco per rimediare ai suoi errori.