Von der Leyen rivendica i suoi secondi primi cento giorni

La presidente della Commissione, Ursula von der, ieri ha tenuto una rara conferenza stampa dedicata aidel suo secondo mandato, durante la quale ha risposto per quasi un'ora alle domande dei giornalisti. “Martedì festeggeremo i 100dall'insediamento del collegio dei commissari. 100dal primo dicembre che sembrano una vita fa. Il mondo intorno a noi sta cambiando alla velocità della luce. I cambiamenti geopolitici stanno scuotendo le alleanze. Certezze vecchie di decenni stanno crollando”, ha detto von der, senza mai criticare apertamente il responsabile di questa trasformazione, il presidente americano Donald Trump. Non ci sono stati nuovi annunci, ma una sintesi di quanto fatto per ora. “Dal primo giorno, abbiamo mantenuto la rotta che avevamo stabilito nelle Linee guida politiche, basandoci sui tre pilastri: prosperità, sicurezza e democrazia”.