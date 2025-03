Ilgiorno.it - Vomito indotto, lassativi per dimagrire e umiliazioni sistematiche: ecco perché il gip “vuole” il processo per Emanuela Maccarani

Desio (Monza Brianza), 10 Marzo 2025 - Una "pluralità di condotte" emerse come "elementi di prova" hannola gip del Tribunale di Monza Angela Colella a disporre l'imputazione coatta per maltrattamenti dI, la direttrice tecnica della nazionale di ginnastica ritmica (nel frattempo rimossa dall’incarico) per cui invece la Procura di Monza aveva chiesto l'archiviazione. La giudice ha anche chiesto alla Procura di valutare se contestare all'allenatrice l'aggravante delle lesioni verso le parti offese e anche altre atlete per condotte "omissive" quali la mancanza di "un supporto nutrizionale e psicologico" richiesto dalle ragazze e di "controllo di situazioni di rischio già accadute in passato, come l'assunzione diin dosi massicce o l'induzione delper scongiurare gli aumenti di peso".