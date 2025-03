Lortica.it - “Volontari per una Vita di Valore”: un percorso di formazione per il supporto alle famiglie

Un ciclo di incontri per affrontare il disagio e la solitudine in famiglia, offrendo strumenti concreti per migliorare l’assistenza ai malati. È questo l’obiettivo di “per unadi”, il corso dipromosso dall’Avad – AssociazioneAssistenza Domiciliare, che si terrà presso la parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola.Il, articolato in cinque incontri gratuiti, si svolgerà d17:0019:00 e vedrà la partecipazione di medici e specialisti del settore socio-sanitario. L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza, aie ai familiari di persone affette da malattie oncologiche, degenerative o disabilità, con l’obiettivo di potenziare le competenze nell’assistenza domiciliare e rafforzare la rete ditra comunità e.Il primo incontro, in programma giovedì 20 marzo, ospiterà gli interventi del neurologo Alessandro Tiezzi su “Invecchiamento cerebrale e memoria” e del geriatra Riccardo Franci Montorzi con “Un’età da abitare”.