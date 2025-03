Sport.quotidiano.net - Volley minore La Stadium passa a Crema, bene la Villa d’Oro

Non mancano mai le sorprese, nei weekend dei campionati minori di pallavolo: questa settimana tocca alla Bsc Materials Sassuolo salire agli onori della cronaca, con il rotondo 3-0 (25/16 25/22 25/23) che le ragazze di Ivan Tamburello hanno rifilato, un po’ sorprendentemente, alModena, che viaggiava sulle ali di numerose vittorie consecutive, ma che forse ha approcciato in maniera sbagliata la gara del PalaPaganelli, anche perché i numeri non spiegano un punteggio così netto. Sono comunque puntiper le sassolesi, che rilanciano le ambizioni di salvezza, avvicinandosi alla zona tranquilla. Nello stesso girone, bel punto della Moma Anderlini sul campo di un Garlasco invelenito dalla sconfitta di Modena: le pavesi vincono 3-2 (25/21 25/23 22/25 24/26 15/13), ma le ragazze di Maioli, ancora una volta trascinate dalla giovanissima Monari Gamba, fanno il miracolo annullando un matchball, ma cedono di stretta misura al tie break.