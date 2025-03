Ilrestodelcarlino.it - Volley La Conad espugna il campo di Palmi. Ma per salvarsi ora serve un miracolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

OMIFERREGGIO E. 3 OMIFER: Mariani 0, Lecat ne, Iovieno 1, Gitto 8, Donati (L), Maccarone 6, Corrado 6, Paris, Prosperi Turri (L), Sala 14, Concolino ne, Carbone 5, Guastamacchia, Benavidez 6. All. Canestracci.TRICOLORE REGGIO E.: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 5, Porro 1, Partenio ne, Guerrini ne, Poda, De Angelis (L), Barone 8, Bonola ne, Gasparini 19, Alberghini ne, Suraci 16, Sighinolfi 9. All. Fanuli. Arbitri: Vecchione e Carlucci. Parziali: 20-25, 16-25, 20-25. Ace 1-6, service error 10-7, muri 4-8. Ricezione 66%-70%, attacco 51%-56%. Vittoria amara per la(25), che fa il proprio dovere superando la già retrocessa, ma giocherà l’ultima gara di regular season, domenica al PalaBigi con Siena, senza essere padrona del proprio destino e con le spalle decisamente al muro.