Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne. Teramo dominata, il passo falso con Ravenna è dimenticato. Tellaroli c’è, la Fcredil blinda la vetta

BOLOGNA 3 RG STAMPA0 (25-15; 25-10, 25-13) VTBBOLOGNA: Taiani 5, Pulliero 2, Neriotti 8, Frangipane 9, Saccani 4,17, Laporta (L1); Malossi, De Paoli 2, Fucka 2, Bongiovanni 5, Melega (L2), Cavicchi 1. All. Ghiselli. RG STAMPA FUTURA: Coccoli 5, Danaila 7, Michelini 1, Mazzagatti 4, Zarattini 3, Renzi 1, Sbano (L); Salas, Durso, Quarchioni. Non entrate: Capone, Sartore. All. Collavini. Arbitri: Campisi e Rossi. Vince e convince la: il riscatto è servito. Al PalaLirone non c’è partita, la squadra di coach Ghiselli scarica la rabbia per il ko esterno stagionale maturato asulla mal capitata, fanalino di coda della classifica. Vittoria senza discussioni e cali di tensione, finisce 3-0 con parziali mai minimamente in bilico per Bologna, cheuna volta di più il primato, in virtù del ko casalingo di Vicenza con Jesi.