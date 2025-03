Liberoquotidiano.it - "Voleva farlo prima di morire, non ci è riuscita": Eleonora Giorgi, la straziante rivelazione della Toffanin

a tutti i costi salutare il pubblico di Verissimo per l'ultima volta. Ma poi la malattia ha avuto il sopravvento. L'attrice era legatissima a Silviae alla trasmissione in onda su Canale 5. L'ultima sua apparizione davanti al pubblico di Mediaset risale infatti al 2 febbraio, a due settimane di distanza dal suo ricovero in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. L'attrice, però, era pronta a tornare sullo schermo. A rivelarlo è stata Silvianell'ultima puntata di Verissimo. "Vi devo raccontare che lei ci teneva tanto a salutarvi, a salutare il pubblico che le era stato tanto accanto,dalla clinica dove si trovava". "Mi aveva anche detto che simettere un golfino nero sopra il pigiama per essere sempre carina e presentabile per voi".