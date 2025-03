Anteprima24.it - Volano gli stracci nel centrodestra campano, rissa su Di Scala sullo sfondo del risiko regionali

Tempo di lettura: 2 minutiRedazione politica“Trasformismo!“. “Moralismi senza morale”. Nelgli, a pochi mesi dalle. Sul ring Forza Italia e Fratelli d’Italia. In mezzo, il caso Di. In consiglio regionale c’è la surroga del dimissionario Stefano Caldoro. A subentrare è Maria Grazia Di: prima dei non eletti con Fi, ma da anni transitata in FdI. Lei interviene in aula, assicurando che “ilfa squadra”. E cita il “passo di lato” di Caldoro. Un assist a lei per tornare in consiglio, dove è già stata nella precedente legislatura.Il discorso è l’incipit dell’annuncio: Disi iscrive al gruppo Moderati e Riformisti, fondato proprio da Caldoro. “In accordo con il mio partito, Fratelli d’Italia, – precisa – d’intesa con il segretario regionale Antonio Iannone ed il viceministro Edmondo Cirielli“.