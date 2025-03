Dilei.it - Vittorio Sgarbi e la depressione: “Faccio fatica in tutto, passo molto tempo a letto”

Non è un periodo facile per, tornato a parlare delle sue condizioni di salute in un’intervista a Robinson (La Repubblica). Riesce a lavorare, ma decisamente meno rispetto alla sua abituale tabella di marcia. Il corpo non ce la fa, segnato dalla malattia avuta in precedenza ma sopratdalla, la vita con laNon è una buona compagnia. Ti segna profondamente, ti costringe spesso a essere tutt’altro rispetto a quello che vorresti essere. E sta lì, seguendoti ovunque.ha parlato dellanella sua ultima intervista rilasciata al giornalista Antonio Gnoli, che lo ha descritto su Robinson “invecchiato”, con “voce lenta” e persino “impersonale”. Un aspetto diverso da quello tenace e provocatorio che siamo abituati a vedere in TV, sfuriate incluse.