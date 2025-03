Ilrestodelcarlino.it - Vittoria in rimonta

CITTA’ DEL TRICOLORE 2 LAZIO HOCKEY 1 HOCKEY PRATO CITTA’ DEL TRICOLORE: Bettuzzi, Boardi, Buzzega Mira, Capellini, Catellani, Cekani, Denti, Galan F., Galan L., Garcia Brutti, Gianolio Lopez, Ibanez Saggia, Morbioni, Prandi, Sajid, Sosa. All. Chaves. LAZIO HOCKEY: Atif, Bonimelli, Braca, Brocco C., Brocco G., Castillo, Gonzalez, Guiducci, Ianni, Lanting, Palombi, Pompili, Vinci, Zimmer. All. Angius. Arbitri: Bianchini e Petarra. Reti: Boiardi, Gianolio Lopez (CDT); Castillo (L). Parziali: 0-0, 0-0, 0-0, 2-1. L’Hockey Prato Città del Tricolore (4) sale in vetta alla Serie A1 Elite maschile, superando inla Lazio (1) e festeggiando così nel migliore dei modi la prima gara davanti al pubblico amico. Al "Balestri Gambini" sono i padroni di casa a fare la partita, con gli ospiti che agiscono prevalentemente di rimessa, ma vengono puniti dopo 3 quarti sullo 0-0 dalla segnatura di Castillo.