Viterbo sotterranea abbandonata a se stessa, riempiti 12 sacchi di rifiuti | FOTO

Ripulita via Sant'Antonio, ma anche via San Clemente, nel centro storico di. Raccolti dodicidi.Sabato mattina i volontari dell'associazioneclean up sono tornati in azione per restituire decoro a due aree del centro storico: via Sant'Antonio e via San Clemente.