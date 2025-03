Ilrestodelcarlino.it - Vis, è vietato sbagliare. Al Benelli arriva il Gubbio

Domani alper la Vis è. Nel periodo più difficile della stagioneunstoricamente ostico. Nei dodici precedenti i biancorossi solo in quattro occasioni, di cui l’ultima all’ andata, avevano infatti avuto la meglio a discapito dei sette successi eugubini. La formazione umbra è inoltre reduce da una meritata ed importante vittoria di misura contro la Pianese. Gli uomini di Gaetano Fontana, a quota 37 punti hanno così agguantato il decimo posto, accaparrandosi momentaneamente l’ultimo pass per i playoff. Una formazione,quella rossoblù, che nell’ ultimo turno di campionato ha creato tanto concedendo poco. È merito soltanto di uno strepitoso portiere avversario se bomber Tommasini e compagni non hanno infatti dilagato nel punteggio. Il gol decisivo lo ha trovato il centrocampista classe 2003 Gennaro Iaccarino, perno della mediana umbra,alla prima gioia personale in stagione.