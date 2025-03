Lanazione.it - Viola il divieto di avvicinamento e picchia l’ex fidanzata nelle scale

Gli era stato imposto ildialla sua ex compagna ma alla prima occasione, abitando nello stesso stabile, l’uomo l’ha aggredita. La fine della relazione è stata turbolenta e per questo è finitaaule del Tribunale dopo la denuncia della donna nei confronti del suo ormai ex fidanzato. Entrambi sono italiani e risiedono a Spezia. Dopo la denuncia era stato imposto ildianche se la misura è risultata essere particolarmente complicata tenendo conto che la vittima e l’aggressore risiedevano nello stesso condominio anche se a piani differenti. E così il faccia a faccia si è rivelato particolarmente violento con la donna, che si è affidata all’avvocato Federica Giorgi (nella foto), che è stata colpita mentre stava raggiungendo l’ascensore. Il giudice lo ha condannato a un anno di reclusione con 1500 euro di provvisionale da versare alla donna.