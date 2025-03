Ilrestodelcarlino.it - Villa Fastiggi non delude: gran folla al Carnevale anche se è Quaresima. E volano uova di Pasqua

Pesaro, 9 marzo 2025 – Migliaia di persone hanno partecipato al tradizionale e attesissimodisvoltosi oggi, in occasione della prima domenica di. “Ne è valsa la pena, siamo soddisfatti, abbiamo azzeccato la data giusta, una domenica con il sole e una temperatura accettabile per questo periodo. Siamo stati fortunati, il tempo ci ha assistito, forse lassù qualcuno ci vuole bene. Penso, senza esagerare, che c’erano oltre 10mila persone; davvero una giornata gioiosa, divertente e nello stesso tempo indimenticabile. Ringrazio tutti i volontari, le forze dell’ordine, la Protezione civile”, queste le parole pronunciate dallo stanco, ma felice presidente dellasca di, Carlo Schiaratura, per il successo della manifestazione. Una marea di, di tutte le età, ha invaso le strade del popoloso quartiere della vecchia San Pietro in Calibano.