Zon.it - Vietri sul Mare, il primo atto del progetto “Plat”. Cooperazione Italia – Francia nel campo delle ceramiche e delle politiche giovanili

sul– Si apre il 12 Marzo 2025, in provincia di Salerno, il, con ildi tre appuntamenti che prevedono la mobilità di cittadinini e francesi tra le Città diSule Sarreguemines (Lorena) . Le due Città unite dalla vocazione turistica e una storica tradizione industriale e manifatturiera nel, entrano per la prima in contgrazie ad unpresentato dall’associazione francese “Collectif pour un Service Civique Européen” in partenariato con Moby Dick ETS ed il patrociniodue amministrazioni comunali.Ilè finanziato dal programma europeo CERV ( Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori) sul bando specifico Town Twinning (Gemellaggi tra città) che dal 2021 supporta latra comunità con l’obiettivo di promuovere i valori UE, lo scambio di buone pratiche tra città, il rafforzamento della cittadinanza europea e l’uguaglianza.