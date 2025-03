Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Passi da gigante’, online la seconda puntata: Pasquale ‘calza’ a pennello

Tempo di lettura: < 1 minuto“Passi da Gigante – road to Strabenevento”. Un percorso targato Anteprima24 con un obiettivo ambizioso: scegliere un podista alle prime armi e accompagnarlo verso la corsa del primo maggio con un obiettivo ben preciso: completare i 10 km del percorso cittadino, magari in meno di sessanta minuti.Un lavoro intenso per il protagonista di questa sfida che sarà affiancato da esperti del settore running per poter arrivare pronto all’appuntamento del giorno in cui i lavoratori riposano. Dall’allenamento alla nutrizione, passando per l’outfit specifico per affrontare al meglio la Strabenevento. Un percorso lungo un paio di mesi, durante i quali testimonieremo dei sacrifici, dei progressi, dei momenti no del protagonista del format.Il candidato è stato individuato ed èRivellini, ingegnere di 51 anni che nello sport si è segnalato per la sua carriera calcistica tra i dilettanti prima di avvicinarsi al mondo del podismo.