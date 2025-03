Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaal momento traffico regolare sulle strade e autostrade dellada segnalare solamente rallentamenti sul tratto Urbano della A24 all'altezza di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare mentre nel quadrante sud della capitale sulla Colombo Ci sono code per traffico tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Castel Fusano Inoltre ricordiamo che fino al 16 marzo sulla Colombo proseguono i lavori di sfalcio del Verde nel tratto tra Piazzale dell'Agricoltura e via dell'Oceano Pacifico attivo il rendimento della carreggiata in fascia oraria 10-15 Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Hustle infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Chiara Chiavari a far infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate dal nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.