Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare interna rallenta all'uscita di via della Pisana via del Pescaccio in esterna al momento circone regolare ci passiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra Portonaccio e Dio per la tangenziale est in direzione del centro in direzione opposta code tra Togliatti e il raccordo è il traffico in uscita dalla capitale sulla Colombo coda tra via di Mezzocammino e via di Acilia sulla via del mare tra il raccordo e Vitinia uno sguardo alle consolari La Flaminia code tra il raccordo via dei Due Ponti in direzione del centro sulla Cassia coda all'altezza della Giustiniana in direzione della Storta infine andiamo sulla Ardeatina dove per un incidente avvenuto all'altezza della rotatoria con via della Falcognana Ci sono code da spregamore a Falcognana in direzione dida Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della