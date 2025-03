Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità ben ritrovate dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare interna con il traffico tra Tiburtina e Prenestina poi rallentamenti tra via della Pisana e Aurelia in esterna code per traffico traFiumicino e la via del mare poi tra Laurentina e diramazioneSud dall'uscita di Prenestina e del latte ci stiamo sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda per traffico intenso tra Portonaccio e Dio per la tangenziale in direzione del centro in direzione opposta code tra il bivio per la tangenziale fiorentini e le consolari sulla Flaminia code tra il raccordo e via dei Due Ponti in direzione del centro sulla Cassia coda all'altezza della Giustiniana in direzione della Storta e il quadrante sud della capitale code sulla Colombo da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione di Castel Fusano da Chiara Chiavari Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.