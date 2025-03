Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain aumento il traffico sulla rete viaria della nostrail raccordo anulare in esterna contatti tra Laurentina diramazioneSud in interna cose per traffico tra Flaminia e Salaria Poi tra le uscite di centrale del latte e la A24-teramo andiamo sul tratto della A24 code per traffico da Portonaccio a Tor Cervara in direzione del raccordo che soffriamo sullaFiumicino code a tratti da via della Magliana a via Isacco Newton in direzione del raccordo anulare per il sud della capitale trafficata la Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Castel Fusano infine usciamo dasulla Nettunense code per lavori tra Monte Giove e tampo Leone In entrambe le direzioni da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.