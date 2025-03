Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain aumento il traffico sulla rete viaria della nostra il raccordo anulare l'interno ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza prima Hanno le code tra diramazionesud e Appia in esterna code per traffico tra Ardeatina e diramazioneSud andiamo sul Urbano della A24 rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo ci stiamo su via Ostiense risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza del raccordo la circone al momento butta regolare uno sguardo alle consolare sulla Flaminia code per traffico da via dei Due Ponti al Raccordo in direzione di quest'ultimo sulla Cassia code tra la storta e la Giustiniana in entrambi i sensi di i fine usciamo dasulla Nettunense code per lavori tra Montegiove Campoleone In entrambe le direzioni da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.